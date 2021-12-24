Каток на ВДНХ будет работать до 02:00 в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток на ВДНХ в новогоднюю ночь будет работать до 02:00. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, все новогодние праздники на катке будет действовать обширная тематическая программа. С 20:00 до 02:00 посетители катка увидят ледовые шоу, шоу барабанщиков и выступления фигуристов. Гости и жители города также смогут принять участие в праздничном костюмированном шествии.

"На специально установленной сцене пройдет новогодний концерт с участием известных артистов, среди которых группа "Маша и медведи", коллектив Jukebox trio и дуэт Galibri & Mavik", – рассказали в пресс-службе выставки.

С 2 по 9 января гостей катка ждет бесплатная спортивно-развлекательная программа. В частности, с 10:30 до 13:30 пройдет зарядка на коньках, а с 17:30 до 20:30 – танцевальный мастер-класс. На детском катке с 10:30 до 13:00 гостей будут развлекать аниматоры.

"7 января здесь пройдет день рождественских пожеланий. Около павильонов проката аниматоры в сказочных рождественских костюмах предложат гостям обменяться добрыми пожеланиями: написать искренние слова для совершенно незнакомых людей и получить открытку с анонимными поздравлениями взамен", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночные сеансы на катке ВДНХ пройдут с 24 на 25 декабря, с 25 на 26 января и с 13 на 14 февраля. Сеансы будут проходить с 23:30 до 02:00. Билеты на ближайший сеанс уже доступны для покупки.

