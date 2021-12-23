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13:11

Объявлены даты ночных сеансов на катке ВДНХ

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ночные сеансы на катке ВДНХ пройдут с 24 на 25 декабря, с 25 на 26 января и с 13 на 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Сеансы будут проходить с 23:30 до 02:00. Билеты на ближайший сеанс уже доступны для покупки.

Каток на ВДНХ площадью свыше 20,5 тысячи квадратных метров является самой большой ледовой площадкой в Москве. Он будет работать до 27 февраля 2022 года.

Среди новых сервисов – абонемент на посещение и билеты с открытой датой. Гости катка смогут застраховаться от несчастного случая и получить скидки для организованных групп от 50 человек. Кроме того, прямо на катке можно будет заказать любимую музыкальную композицию.

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