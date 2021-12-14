Школа сноубординга заработает на ВДНХ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андреева Ольга
С 16 по 30 декабря на ВДНХ в Москве будет работать школа сноубординга. Записаться на занятия могут как взрослые, так и дети в возрасте от 12 лет, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Около летнего кинотеатра-лектория на площадке за павильоном № 62 установят искусственный склон с трамплинами, препятствиями и другими элементами. Высота объекта – 9 метров, а протяженность трассы составляет 70 метров. Занятия будут проходить ежедневно с 11:00 до 21:00. Снаряжение будут бесплатно выдавать на месте.
"Профессиональные инструкторы научат новичков основам сноубординга. А опытные спортсмены-любители смогут на склоне отточить свои навыки и при поддержке инструкторов научиться джиббить – выполнять трюки на специальных конструкциях и трамплинах", – говорится в сообщении.
Одновременно спускаться на досках по искусственной трассе смогут 6 человек. Катающиеся сменяют друг друга по очереди, поэтому предварительная регистрация не нужна. При этом посетителям необходимо будет предъявить QR-код и документ, удостоверяющий личность. Дети с 12 до 18 лет будут допускаться на склон только в сопровождении взрослых.
18 и 25 декабря на площадке пройдет джиб-контест – состязания по прыжкам и трюкам на различных конструкциях с участием профессиональных сноубордистов, которые поборются за звание лучшего спортсмена в этой дисциплине.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылся самый большой каток в Москве. Его площадь составляет свыше 20,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что в этом сезоне он проработает до 27 февраля 2022 года. В течение трех месяцев посетителей ждут праздничные мероприятия, спортивные и творческие мастер-классы, тематические экскурсии и акции.
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