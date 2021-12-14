Около 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 200 катков планируется открыть в СВАО этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Уже работают 37 катков с искусственным льдом: 27 открытых во дворах и парках и 10 крытых круглогодичных", – говорится в публикации.

Каток появился на территории будущего парка "Яуза" на улице Бажова – в этом сезоне он открылся одним из первых в столице. Другой каток расположен в районе Лианозово рядом с парком "Алтуфьево", еще два – на фестивальной площадке у станции метро "Отрадное" и на Лосевской улице в Ярославском районе.

Все катки с искусственным льдом оборудованы для удобства посетителей. Там есть раздевалки, прокат инвентаря, медпункт и вендинговые автоматы с едой и напитками. Если погода будет достаточно морозной, то в дополнение к каткам с искусственным льдом появится 161 каток с естественным.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом сезоне в Москве зальют больше 150 катков с искусственным льдом. Мэр напомнил, что самым большим из них по-прежнему остается каток на ВДНХ, площадь которого составляет 20,5 тысячи квадратных метров.

