Около 200 ледовых площадок будут работать на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Около 200 катков планируется открыть в СВАО этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем телеграм-канале.
"Уже работают 37 катков с искусственным льдом: 27 открытых во дворах и парках и 10 крытых круглогодичных", – говорится в публикации.
Каток появился на территории будущего парка "Яуза" на улице Бажова – в этом сезоне он открылся одним из первых в столице. Другой каток расположен в районе Лианозово рядом с парком "Алтуфьево", еще два – на фестивальной площадке у станции метро "Отрадное" и на Лосевской улице в Ярославском районе.
Все катки с искусственным льдом оборудованы для удобства посетителей. Там есть раздевалки, прокат инвентаря, медпункт и вендинговые автоматы с едой и напитками. Если погода будет достаточно морозной, то в дополнение к каткам с искусственным льдом появится 161 каток с естественным.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом сезоне в Москве зальют больше 150 катков с искусственным льдом. Мэр напомнил, что самым большим из них по-прежнему остается каток на ВДНХ, площадь которого составляет 20,5 тысячи квадратных метров.
Собянин рассказал об открытии катков в Москве
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