Собянин рассказал об открытии более полутора сотен городских катков

09:07
Фото: sobyanin.ru
В Москве этой зимой зальют больше 150 катков с искусственным льдом. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.
"Поначалу были сомнения: следует ли открывать их в условиях пандемии. Но в конечном счете подхватить вирус на улице сложнее, чем в помещении. <...> Поэтому и в прошлом, и в нынешнем зимних сезонах мы не стали закрывать катки", – написал мэр.
Он напомнил, что самым большим катком в столице остается на ВДНХ: его площадь – 20,5 тысячи квадратных метров. Каток в Парке Горького, наряду с ВДНХ, является одним из немногих, где заливаются парковые аллеи. В этом году ему исполнилось 90 лет, в честь чего он приобрел особое оформление в стиле 1960-х годов.
А 10 декабря катки открылись на фестивальных площадках Москвы по случаю начала традиционного зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". Оформление каждой площадки отличается: в Вешняках преобладает неофутуризм.
Также впервые открыт каток в многоцветном купеческом стиле по улице Теплый Стан. Еще сразу три катка открыли в новом парке "Яуза". Кроме того, покататься на коньках теперь можно и в Лазоревом проезде.
Катки работают в каждом районе города, подчеркнул мэр. Чтобы добраться до ближайшего, москвичам требуется потратить не больше 10–15 минут. Помимо этого, если нынешняя зима окажется достаточно холодной, то в столице будут работать больше тысячи хоккейных коробок.
"Не лишайте себя радости движения. Оно приносит здоровье и бодрость в долгие зимние вечера", – заключил Собянин.
Ранее мэр рассказал, что в рамках украшения Москвы к Новому году в городе установили свыше четырех тысяч световых конструкций. Он отметил, что световые украшения появились в центре города, на площадях, в парках и в обычных спальных районах.
Собянин рассказал об открытии катков в Москве
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