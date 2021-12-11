Собянин: более 4 тысяч световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы

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В рамках украшения Москвы к Новому году в городе установили свыше четырех тысяч световых конструкций. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

"Вчера включили праздничное освещение. <...> В самое темное время года они будут дарить нам тепло и праздничное настроение", – написал градоначальник.

Он отметил, что световые украшения появились в центре города, на площадях, в парках и в обычных спальных районах. Мэр также приложил фотографии некоторых столичных достопримечательностей в праздничных украшениях, в частности, ВДНХ, Пушкинской площади, Никольской улицы, Ростокинского акведука и парка "Яуза".

"С наступающим 2022-м годом, друзья!" – в заключение поздравил горожан Собянин.

Накануне, 10 декабря, в Москве стартовал традиционный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится до 9 января. В дни фестиваля на улицах города будут работать специальные площадки и ярмарки, где москвичи смогут приобрести подарки и попробовать угощения.



Так, перед ЦУМом создали галерею дизайнерских елок, которые украсили художники и просто известные люди, в числе которых телеведущая Алла Михеева, дизайнер Артем Кривда и певец Егор Крид. А на площади Революции фестивальную площадку украсили в купеческом стиле с яркими бусами, мехом и вставками в виде самоцветов.

