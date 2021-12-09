Московскую канатную дорогу украсили к Новому году

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах украсили к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.
В организации подчеркнули, что в виде елочной игрушки украшен 22-й номер кабины. Эту цифру выбрали в связи с наступлением 2022 года.
"Нам хотелось порадовать не только маленьких гостей, но и взрослых и всех, кто гуляет в окрестностях Воробьевых гор. Поэтому настоящим сюрпризом в вечернее время для всех станет вид кабины канатной дороги, украшенной огнями, которая как искрящаяся елочная игрушка в общей гирлянде кабин будет проплывать над Москвой-рекой", – говорится в сообщении.
На нижней станции "Лужники" красуется полярный медведь в окружении светящихся ледяных шаров. Станцию "Воробьевы горы" украсили световыми гирляндами. Новогодние тематические фотозоны ждут гостей на первом и втором этажах станции.
Там же у елки расположен большой почтовый ящик Московской усадьбы Деда Мороза. Любой желающий может отправить письмо волшебнику. Бланки для писем можно взять на кассе станции.
Ранее сообщалось, что территорию "Парка Яуза" впервые украсят к Новому году. На территории парка планируется разместить свыше 100 украшений. В частности, на Северодвинской улице появится световая арка и тоннели в форме елочных шаров, а в Лазоревом проезде и парке спорта установят елки и световые инсталляции в виде животных.
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