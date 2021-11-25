На Поклонной горе завершили монтаж огромного новогоднего шара

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершили монтаж двадцатиметрового новогоднего шара на Поклонной горе в столице, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
Как уточняется, работы велись в два этапа. Сначала специалисты смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, а затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами.
"Елочный шар имеет впечатляющие размеры: его высота достигает 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Он состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность металлоконструкции – 5 километров", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что внутри шара будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением.
"Всего к новогодним праздникам город украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Ранее Бирюков рассказал, что для украшения города применяют современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят в 10 раз меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.
Елочный шар высотой 20 метров установили на Поклонной горе в Москве
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