На Поклонной горе завершили монтаж огромного новогоднего шара

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили монтаж двадцатиметрового новогоднего шара на Поклонной горе в столице, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Как уточняется, работы велись в два этапа. Сначала специалисты смонтировали нижнюю и верхнюю части каркаса, а затем с помощью монтажного крана поместили верхнюю часть на нижнюю и скрепили их между собой металлическими тросами.

"Елочный шар имеет впечатляющие размеры: его высота достигает 20 метров, диаметр – 17 метров, а вес – порядка 35 тонн. Он состоит из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность металлоконструкции – 5 километров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что внутри шара будет проходить световое шоу с музыкальным сопровождением.

"Всего к новогодним праздникам город украсят более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Завершить монтаж планируем до середины декабря", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Ранее Бирюков рассказал, что для украшения города применяют современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят в 10 раз меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида.