Власти рассказали о планах по новогоднему украшению Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Свыше 4 тысяч световых декоративных конструкций украсят Москву к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, особую атмосферу создадут новогодние ели, которые украсят разноцветными шарами и гирляндами. Они будут стоять по всему городу.
На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке снова появятся световые арки. Пешеходные зоны Бульварного кольца по традиции оформят световыми тоннелями и светящимися цифрами "2022".
Световые консоли, как и в предыдущие годы, установят на опорах освещения вдоль центральных улиц и на мостах.
Бирюков рассказал, что для украшения города применятся современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники тратят в 10 раз меньше электроэнергии, они безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду.
"За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города. Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", – сказал заммэра.
Он рассказал, что перед новогодними праздниками в городе изменится режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, что создаст праздничное настроение у москвичей и гостей столицы.
Ранее Собянин сообщал о нескольких крупных проектах создания комфортной городской среды, которые реализовали в Южном административном округе. Сразу в нескольких районах благоустроили пешеходные и зеленые зоны.
Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО
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