Собянин рассказал о благоустройстве пешеходных и зеленых зон в районах ЮАО

09:08
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин рассказал о создании комфортной среды в жилых районах города в 2021 году. В своем личном блоге мэр сообщил о нескольких крупных проектах, которые реализовали в Южном административном округе.
В Москворечье-Сабурове выполнили благоустройство пешеходной зоны на Каширском шоссе от дома 51к5 до дома 59к2.
"Местные жители используют ее и как променад, и как транзитную зону к станции МЦД-2 Москворечье. С учетом этого и был осуществлен проект благоустройства", – пояснил градоначальник.
В рамках благоустройства данной зоны была приведена в порядок дорожно-тропиночная сеть. Специалисты реконструировали старое или заменили на новое ее покрытие. Также там поставили более 80 опор освещения и свыше 130 скамеек и других малых архитектурных форм.
"Для неспешных прогулок рядом с домом обустроили несколько зон отдыха с качелями. "Куда пойти с ребенком?" – ответ на этот вопрос подсказывают родителям 3 новые детские площадки", – добавил градоначальник.
Еще один проект, реализованный в Москворечье-Сабурове по просьбе местных жителей, касается благоустройства долины реки Чертановки. Там укрепили русло реки, а также сделали подпорные стены и проложили удобные тропинки и мостики.
На прибрежной территории обустроили три детские и спортивные площадки, около 10 зон для пикника и одну смотровую площадку. Кроме того, территорию озеленили.
"Для удобства прогулок в вечернее время поставили вдоль дорожек 128 энергосберегающих фонарей. Украшением рекреационного пространства является архитектурно-художественная подсветка", – рассказал Собянин.
Крупным проектом, реализованным в Северном Чертанове, стало благоустройство территории рядом с храмом Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Там реорганизовали тропиночную сеть, проложив новые прогулочные маршруты. Их обустроили лестничными спусками и пандусами, а все дорожки покрыли террасной доской, резиновой крошкой и плиткой.
Также в этом районе благоустроили Кировоградский бульвар от Сумского проезда, дома 2, до Чертановской улицы, дома 1в. Градоначальник объяснил, что чаще всего эта территория используется для транзитного движения к станции метро "Чертановская" и выгула домашних питомцев.
"От реализации проекта выиграют и спешащие по делам пешеходы, и жители, желающие прогуляться и отдохнуть рядом с домом. Появилось достаточно мест, где можно покачаться на качелях, поиграть в шахматы или просто погулять на свежем воздухе", – подчеркнул мэр.
В Донском районе специалисты благоустроили Донской и Монастырский скверы, расположенные рядом с Донским монастырем. В Донском сквере отремонтировали дорожки, обустроили детские площадки, установили новые скамейки, а также восстановили сцену, на которой в праздничные дни проходят культурные мероприятия для жителей района.
Аналогичные работы произвели и в Монастырском сквере, который является местом притяжения не только прихожан храма, но и местных жителей, которым нравятся его живописные виды.
В столичном районе Царицино комфортную среду создали в парке "Сосенки". Там расширили возможности для занятий спортом, обустроив памп-трек, скейт-площадку и в ВМХ-парк.
А в районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок озелененную территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневой. Одним из примечательных новшеств стала площадка для выгула собак, обустроенная в рамках благоустройства данной территории.
"Нынешний сезон принес жителям Южного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время", – заключил Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы приведут в порядок пруд Коньково-Деревлево Нижний. Его очистят от ила и мусора. Для предотвращения потери воды на дно уложат специальный водоупорный слой. Кроме того, отремонтируют и укрепят береговую зону пруда, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.
"Это наш город": москвичам рассказали о благоустройстве объектов в ТиНАО
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