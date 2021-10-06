Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

07:32

Еще один пруд приведут в порядок в Конькове

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-западе Москвы приведут в порядок пруд Коньково-Деревлево Нижний. Его очистят от ила и мусора, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь пруда составляет около двух гектаров. Для предотвращения потери воды на дно уложат специальный водоупорный слой. Кроме того, отремонтируют и укрепят береговую зону пруда, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

Для улучшения экологии водоема специалисты создадут зону биоплато. Это позволит сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для последних планируют организовать два пологих выхода на берег.

Завершить работы по восстановлению пруда Коньково-Деревлево Нижний планируют во втором квартале 2022 года.

Годом ранее специалисты реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба водоема расположены на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Известно, что в прошлом в ансамбль входили три каскадных пруда, однако один из них до наших дней не сохранился.

Ранее сообщалось, что Большой Графский пруд в парке "Радуга" в районе Вешняки приведут в порядок. Он останется в прежних берегах. Специалисты намерены восстановить железобетонную стенку по периметру водоема длиной полтора километра. Во время работ, которые продлятся около 9 месяцев, пруд полностью осушать не будут. Лишь немного понизят уровень воды, что позволит сохранить экосистему пруда.

Большой Графский пруд в районе Вешняки приведут в порядок

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать