Еще один пруд приведут в порядок в Конькове

07:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На юго-западе Москвы приведут в порядок пруд Коньково-Деревлево Нижний. Его очистят от ила и мусора, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Площадь пруда составляет около двух гектаров. Для предотвращения потери воды на дно уложат специальный водоупорный слой. Кроме того, отремонтируют и укрепят береговую зону пруда, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.
Для улучшения экологии водоема специалисты создадут зону биоплато. Это позволит сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для последних планируют организовать два пологих выхода на берег.
Завершить работы по восстановлению пруда Коньково-Деревлево Нижний планируют во втором квартале 2022 года.
Годом ранее специалисты реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба водоема расположены на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Известно, что в прошлом в ансамбль входили три каскадных пруда, однако один из них до наших дней не сохранился.
Ранее сообщалось, что Большой Графский пруд в парке "Радуга" в районе Вешняки приведут в порядок. Он останется в прежних берегах. Специалисты намерены восстановить железобетонную стенку по периметру водоема длиной полтора километра. Во время работ, которые продлятся около 9 месяцев, пруд полностью осушать не будут. Лишь немного понизят уровень воды, что позволит сохранить экосистему пруда.
Большой Графский пруд в районе Вешняки приведут в порядок
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