Еще один пруд приведут в порядок в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-западе Москвы приведут в порядок пруд Коньково-Деревлево Нижний. Его очистят от ила и мусора, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь пруда составляет около двух гектаров. Для предотвращения потери воды на дно уложат специальный водоупорный слой. Кроме того, отремонтируют и укрепят береговую зону пруда, которая сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

Для улучшения экологии водоема специалисты создадут зону биоплато. Это позволит сформировать места для укрытия рыб и водоплавающих птиц. Для последних планируют организовать два пологих выхода на берег.

Завершить работы по восстановлению пруда Коньково-Деревлево Нижний планируют во втором квартале 2022 года.

Годом ранее специалисты реконструировали пруд Коньково-Деревлево Верхний. Оба водоема расположены на территории бывшей усадьбы Коньково-Троицкое. Известно, что в прошлом в ансамбль входили три каскадных пруда, однако один из них до наших дней не сохранился.

Ранее сообщалось, что Большой Графский пруд в парке "Радуга" в районе Вешняки приведут в порядок. Он останется в прежних берегах. Специалисты намерены восстановить железобетонную стенку по периметру водоема длиной полтора километра. Во время работ, которые продлятся около 9 месяцев, пруд полностью осушать не будут. Лишь немного понизят уровень воды, что позволит сохранить экосистему пруда.

