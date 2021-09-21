Большой Графский пруд в районе Вешняки приведут в порядок

Большой Графский пруд в парке "Радуга" в районе Вешняки останется в прежних берегах. Специалисты намерены восстановить железобетонную стенку по периметру водоема длиной полтора километра.

Со временем она пришла в негодность и потеряла эстетический вид. Со стены уберут старый слой бетона, нанесут новый и пропитают гидроизоляционным материалом.

Во время работ, которые продлятся около 9 месяцев, пруд полностью осушать не будут. Лишь немного понизят уровень воды. Это позволит сохранить экосистему пруда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.