В Минприроды назвали неэкологичные товары, которые могут попасть под запрет

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Минприроды России представило список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Об этом сообщает ТАСС.
В перечень вошли ватные палочки, пластиковые трубочки, крышки от стаканов, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, тарелки, стаканы и другое.
Также в списке оказалось несколько видов пакетов, среди которых саше-пакет, дойпак, флоупак, в форме кувшина, сумка-сетка для овощей и фруктов.
Глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала Россия 24 сообщил, что к 2030 году в России до 85% увеличат долю упаковки, которую можно переработать после использования.
"Задача – увеличить к 2030 году количество перерабатываемой упаковки до 85%, запретив неперерабатываемую упаковку и поддержав научные разработки по созданию новой, экологичной", – сказал он.
В Минприроды добавили, что в Минпромторге сейчас формируют окончательный список товаров, которые невозможно переработать. После его будут утверждать в правительстве.
Ранее в России предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищи в список товаров, оборот которых в дальнейшем планируют ограничить. Речь идет о предметах, изготовленных из вспененного полистирола. По словам авторов инициативы, он сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду.
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