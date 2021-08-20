В Минприроды назвали неэкологичные товары, которые могут попасть под запрет

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Минприроды России представило список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень вошли ватные палочки, пластиковые трубочки, крышки от стаканов, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, тарелки, стаканы и другое.

Также в списке оказалось несколько видов пакетов, среди которых саше-пакет, дойпак, флоупак, в форме кувшина, сумка-сетка для овощей и фруктов.

Глава Минприроды Александр Козлов в эфире телеканала Россия 24 сообщил, что к 2030 году в России до 85% увеличат долю упаковки, которую можно переработать после использования.

"Задача – увеличить к 2030 году количество перерабатываемой упаковки до 85%, запретив неперерабатываемую упаковку и поддержав научные разработки по созданию новой, экологичной", – сказал он.

В Минприроды добавили, что в Минпромторге сейчас формируют окончательный список товаров, которые невозможно переработать. После его будут утверждать в правительстве.

Ранее в России предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищи в список товаров, оборот которых в дальнейшем планируют ограничить. Речь идет о предметах, изготовленных из вспененного полистирола. По словам авторов инициативы, он сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду.