Бирюков рассказал, что в Москве благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов

07:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице специалисты завершили благоустройство территорий почти четырех тысяч дворов жилых домов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тысячи объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки", – отметил вице-мэр.
По его словам, в рамках работ были отремонтированы существующие и установлены новые детские площадки, установлены удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. А осенью в обновленных дворах высадят деревья и кустарники.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом.
Ранее сообщалось, что в Москве также завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке города. В рамках работ были обновлены дороги и тропинки, установлены садовые диваны и качели, обустроены велодорожки, спортивная и детская площадки, а также почти 100 современных опор освещения.
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