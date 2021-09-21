Бирюков рассказал, что в Москве благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице специалисты завершили благоустройство территорий почти четырех тысяч дворов жилых домов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тысячи объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки", – отметил вице-мэр.

По его словам, в рамках работ были отремонтированы существующие и установлены новые детские площадки, установлены удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами. А осенью в обновленных дворах высадят деревья и кустарники.

Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом.

Ранее сообщалось, что в Москве также завершили благоустройство сквера в 12-м микрорайоне Марьина на юго-востоке города. В рамках работ были обновлены дороги и тропинки, установлены садовые диваны и качели, обустроены велодорожки, спортивная и детская площадки, а также почти 100 современных опор освещения.