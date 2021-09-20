День вакансий пройдет в центре "Моя карьера" 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В центре занятости "Моя карьера" 23 сентября пройдет день вакансий, где жителям столицы представят свыше 800 позиций с полной и частичной занятостью. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, вакансии представят около 20 компаний.
Директор центра "Моя карьера" Ирина Швец рассказала, что специалисты центра отобрали самые привлекательные предложения в крупных компаниях и организациях.
"Каждый, кто настроен найти работу в сентябре, сможет лично пообщаться с работодателями в центре, задать все интересующие вопросы и подобрать для себя наиболее подходящие условия работы", – приводятся в материале слова Швец.
Отмечается, что в центре "Моя карьера" все желающие могут бесплатно проконсультироваться у карьерного эксперта, пройти профориентационное тестирование и получить информацию об актуальных вакансиях.
Для посещения дня вакансий нужно предварительная регистрация.
Ранее сообщалось, что центр занятости "Моя карьера" совместно с крупнейшим онлайн-сервисом по продаже товаров ручной работы Livemaster и порталом "Баба-Деда" запустит 2 октября в Москве проект "От идеи до подиума". В проект приглашают москвичей от 50 лет, которые любят творчество и сами создают необычные вещи: оригинальную одежду, аксессуары и украшения.
Примерно за месяц занятий участники научатся искать своего покупателя, ярко презентовать, упаковывать и продвигать свою продукцию. Специалисты центра помогут с юридическими тонкостями и расчетом финансовой части бизнес-модели.
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