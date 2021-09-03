В центре "Моя карьера" научат москвичей старшего возраста зарабатывать на творчестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Центр занятости "Моя карьера" совместно с крупнейшим онлайн-сервисом по продаже товаров ручной работы Livemaster и порталом "Баба-Деда" запустит в Москве проект "От идеи до подиума". Он стартует 4 октября.

В проект приглашают москвичей от 50 лет, которые любят творчество и сами создают необычные вещи: оригинальную одежду, аксессуары и украшения.

"Среди наших участников много по-настоящему самобытных мастеров, которые обладают тонким чувством вкуса и делают эксклюзивные вещи, но не знают, где и как правильно предложить их покупателям", – поделилась директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Швец отметила, что они с партнерами не впервые проводят акселератор по монетизации увлечений. По словам директора центра, задача проекта – показать, как можно зарабатывать на своем хобби.

Примерно за месяц занятий участники научатся искать своего покупателя, ярко презентовать, упаковывать и продвигать свою продукцию. Специалисты центра помогут с юридическими тонкостями и расчетом финансовой части бизнес-модели.

Эксперты "Ярмарки Мастеров" поделятся, как создавать и оформлять магазин на маркетплейсе, а также наполнять его продуктами.

В конце проекта жюри выберет победителей. Они смогут в течение одного года бесплатно размещать товары на сайте крупнейшей онлайн-платформы по продаже товаров ручной работы. Три финалиста также получат в подарок профессиональную предметную съемку своих продуктов и премиум-пакеты на их продвижение на "Ярмарке Мастеров". Завершится проект показом изделий выпускников и награждением победителей.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в школе "Бабушка и дедушка на час" около 9 тысяч жителей столицы освоили профессию няни-гувернантки. Все занятия проводятся на базе специализированного центра занятости "Моя карьера". Обучение в школе состоит из лекций, групповых работ, практики, домашних заданий, стажировки и итоговой аттестации.