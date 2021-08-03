Обучение в профильных школах проекта "Лето моей карьеры" в Москве прошли 850 подростков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В профильных школах проекта "Лето моей карьеры" в этом году прошли обучение 850 столичных подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Занятия длились три недели в онлайн формате, за это время подростки познакомились с актуальными профессиями, встретились с представителями крупных компаний и научились работать в команде.

По словам первого заместителя руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, вместе с наставниками, тренерами и преподавателями юные москвичи создали для города более 300 социально значимых проектов.

"С гордостью могу сказать – "Лето моей карьеры" получилось. Всего за три недели ребята смогли определить свои сильные стороны, раскрыть таланты, научиться договариваться и творить в команде сверстников", – сказала Александрова.

За три недели проекта состоялось почти 100 занятий. Подростки прошли обучение в 14 профильных школах на выбор – "Фотограф", "Видеоблогер", "Социальный аниматор", "Финансист", "Лидер-предприниматель", "Программист", "Веб-разработчик", "3D-дизайнер", "Креативный оратор", "Комьюнити-менеджер", "Психолог", "Организатор добрых дел", "Разработчик игр" и "Менеджер эффективных переговоров".

Ежедневно с подростками работали 65 наставников – представители 22 двух компаний с мировым именем. Помимо этого, юные москвичи прошли уникальный тренинг #Явыдающийся. Эту методику компания Google использует по всему миру для совершенствования навыков своих сотрудников.

Также подростки приняли участие в деловых развивающих играх, экскурсиях в колледж информационных технологий IThub или детский технопарк центра развития Московского политехнического университета. Все участники проекта "Лето моей карьеры" получили сертификаты и памятные сувениры.

Профориентационный проект для подростков "Лето моей карьеры" стартовал 1 июля. Он организован на базе специализированного центра занятости "Моя карьера". Занятия проходили каждый будний день.

