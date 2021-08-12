Около 9 тыс москвичей освоили профессию няни-гувернантки с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 2019 года в школе "Бабушка и дедушка на час" около 9 тысяч жителей столицы освоили профессию няни-гувернантки. Об этом рассказали в пресс-службе городского департамента труда и социальной защиты населения.
Уточняется, что все участники перед началом обучения проходят диагностику у психолога. Специалист выясняет, сможет ли человек работать с детьми.
"У людей старшего возраста может быть риск возрастных изменений или склонность к агрессии, мошенничеству или воровству. Также проверяются все документы, судимость, здоровье потенциальной няни и так далее", – говорится в сообщении.
Все занятия проводятся на базе специализированного центра занятости "Моя карьера". Обучение в школе состоит из лекций, групповых работ, практики, домашних заданий, стажировки и итоговой аттестации.
"После теоретического обучения слушатели школы отрабатывают практические навыки с детьми. Это еще более 30 часов", – пояснили в ведомстве.
Кроме того, с этого года в программу включили новые направления: сказкотерапия, автоняня, АВА-терапия, онлайн-няня, игротерапия и другие.
Ранее сообщалось, что в профильных школах проекта "Лето моей карьеры" в этом году прошли обучение 850 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Занятия длились три недели в онлайн-формате. За это время молодые люди познакомились с актуальными профессиями, встретились с представителями крупных компаний и научились работать в команде.
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