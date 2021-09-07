Россиян могут освободить от налога на сдачу пустых бутылок

Сенаторы хотят освободить россиян от налога на пустые бутылки. Речь идет о стеклянной и пластиковой таре, которую можно сдавать в переработку. Делается это через специальные автоматические приемники – фандоматы в крупных супермаркетах.

Однако несут вторсырье люди очень неохотно. Все потому, что живые деньги никто не получает, они считаются доходом и должны облагаться налогом. Поэтому средства перечисляют на транспортные или бонусные карты.

Отменить налог на пустые бутылки пытаются последние 20 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.