Путин анонсировал масштабное обновление почтовой инфраструктуры в РФ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В России в ближайшее время начнется масштабное обновление почтовой инфраструктуры, его реализация в рамках пилотных проектов стартует в регионах Дальнего Востока, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи и почтовой сети по всей России мы начнем уже в ближайшее время, пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии", – сказал президент.
По словам Путина, в настоящее время три четверти почтовых отделений, расположенных в удаленных районах Дальнего Востока, нуждаются в капитальном ремонте.
"И еще одна задача, важная для всего региона: из 2,5 тысячи почтовых отделений Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населенных пунктах, из них три четверти требуют капитального ремонта и обновления", – заявил Путин.
Он также напомнил, что поддержал предложение "Единой России" об использовании почтовых отделений в регионах для оказания различных услуг населению. По словам Путина, их обновление потребует выделения средств из бюджета.
Ранее "Почта России" анонсировала запуск сервиса доставки посылок на беспилотных грузовиках в 2022 году. Отмечается, что система беспилотной доставки позволит компании экономить 61 миллион рублей в год. После испытаний технологии на трассе М-11 почтовый оператор планирует запустить ее на всех автомагистралях страны.
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