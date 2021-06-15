Названы страны, куда россияне чаще всего отправляют письма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала текущего года россияне чаще всего отправляли письма в Белоруссию, Казахстан и на Украину, сообщает RT.
Четвертое место в данном вопросе, согласно данным "Почты России", занимают США, а пятое – Германия. Самыми непопулярными направлениями стали Аруба, Бонэйр и Ботсвана.
С посылками ситуация отличается. Больше всего экспортных отправлений от российских продавцов и интернет-магазинов доставили в США (32,7%) и Германию (8,3%), а также в Великобританию (5,7%), на Украину (4,9%) и в Канаду (3,5%).
За I квартал "Почта России" доставила 1,2 миллиона экспортных отправлений, что на 28% больше, чем годом ранее. Почти половина отправителей – малые и средние предприниматели.
За последние годы самыми необычными посылками россиян стали бивни мамонтов, деревянный резной иконостас и колокола для церкви.
Бивни мамонта весом 800 килограммов и объемом 2,5 кубометра доставляли из Новосибирска в Данию. Причем компания не только перевозила груз, но и оформляла ветеринарные сертификаты – российский и европейский.
Что касается колокола, то его доставляли в 2016 году из Ижевска в село Бураново. Оказалось, что он предназначен для церкви, которую на собственные деньги строили участники Евровидения от России "Бурановские бабушки".
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