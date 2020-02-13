Неизвестная посылка взорвалась в офисе компании в Амстердаме

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Четвертая по счету посылка со взрывчатым веществом взорвалась в офисном здании в Амстердаме, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что взрывчатое вещество находилось в конверте. В результате инцидента пострадал один человек. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи и полиция.

Накануне два взрыва произошли в офисах почтовых компаний в Амстердаме. В результате инцидента никто не пострадал. Взрывчатое вещество находилось в посылках.

В прошлом месяце пять нидерландских фирм получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. Происшествия случились в нескольких городах.

В частности, послания были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, в агентство недвижимости в Утрехте. Связаны ли нынешние инциденты с январскими, пока неизвестно.

