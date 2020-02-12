Два взрыва произошли в почтовых офисах в Амстердаме

Фото: телеграм-канал "СИЛОВИКИ"

Два взрыва произошли в офисах почтовых компаний в Амстердаме, передает РИА Новости.

Информацию подтвердила местная полиция. Бомба в первом случае, предположительно, находилась в посылке. Никто не пострадал. На месте находятся взрывотехники и спецслужбы.

В прошлом месяце пять нидерландских фирм получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. Происшествия случились в нескольких городах.

В частности, послания были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, в агентство недвижимости в Утрехте. Связаны ли нынешние инциденты с январскими, пока неизвестно.