Три человека погибли в результате стрельбы в Утрехте

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Число жертв стрельбы в голландском городе Утрехт увеличилось до трех человек. Еще как минимум девять получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра населенного пункта Яна ван Занена.

Стрельба произошла днем 18 марта в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein. Сообщалось об одном погибшем и нескольких пострадавших. Стрелявший остается на свободе, полиция не исключает, что у него могут быть соучастники.

Полиция разыскивает уроженца Турции – 37-летнего мужчину по имени Гекман Танис. Местных жителей попросили сообщить информацию о его возможном местопребывании.

Из-за инцидента в провинции Утрехт повысили уровень террористической угрозы до максимального. Местные власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам.