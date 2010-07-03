Уровень террористической угрозы в Утрехте повышен до максимального

Фото: телеграмм канал LIFE SHOT

В провинции Утрехт повысили уровень террористической угрозы до максимального. Местные власти распорядились перекрыть доступ ко всем школам, сообщает телеканал Sky News.

Ранее в Утрехте произошла стрельба в трамвае, в результате которой есть пострадавшие. Их количество и гражданство уточняются. Пока известно об одном убитом. Власти не исключают террористического мотива.

По предварительным данным, стрелявший все еще находится на свободе. Полиция не исключает, что у стрелка могут быть соучастники.

Нидерландское правительство проводит "кризисные переговоры". В российском посольстве заявили, что находятся в контакте с правоохранительными органами.