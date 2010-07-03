При стрельбе в Нидерландах погиб человек

Несколько человек получили ранения в голландском Утрехте, где неизвестный открыл стрельбу в трамвае. Также сообщается, что один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

На место ЧП прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов. Предполагаемый злоумышленник бежал с места преступления.

По словам свидетелей ЧП, преступников могло быть несколько. Точное число пострадавших пока не известно, их всех госпитализировали. Их направили в больницу. Полиция не исключает террористические мотивы и ведет поиски стрелка.

На прошлой неделе произошел теракт в Новой Зеландии. Вооруженные преступники ворвались в мечети. Погибло 50 человек, почти столько же получили ранения.