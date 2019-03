Полиция разыскивает 37-летнего уроженца Турции после стрельбы в Утрехте

Полиция Нидерландов разыскивает уроженца Турции, подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте. Речь идет о 37-летнем мужчине по имени Гекман Танис, пишет РИА Новости.

Местных жителей попросили сообщить информацию о его возможном местопребывании, но не приближаться к нему в связи с возможной опасностью. Полиция также опубликовала фотографию подозреваемого.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu