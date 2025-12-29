Прощание с Верой Алентовой началось в Театре имени Пушкина

Фото: ТАСС/Алиса Куликова

Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой началась в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Близкие, коллеги и поклонники творчества артистки начали собираться у дверей театра с 10:00. Они несли цветы и записки.

На прощании с Алентовой присутствуют ее дочь Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым, внучка Таисия и внук Андрей с невесткой Марией, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, гендиректор и председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, художественный руководитель театра Et Cetera, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, министр культуры РФ Ольга Любимова, директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко, актрисы Александра Урсуляк и Карина Цатурова и другие.

Владимир Путин направил на церемонию прощания два венка.

Гроб с телом Алентовой установлен на Основной сцене театра, там же размещены венки и портрет. Ожидается, что гражданская панихида продлится до 13:00. После этого Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Коллектив Театра Пушкина также организовал посвященную актрисе фотовыставку на Тверском бульваре. На снимках можно увидеть спектакли "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я" и другие. Под фотографией, на месте которой ранее находилась афиша спектакля "Мадам Рубинштейн" с Алентовой в главной роли, появился стихийный мемориал.

Алентова ушла из жизни 25 декабря в возрасте 83 лет. Писарев уточнил, что актриса умерла после церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким.

Свои соболезнования выразил Путин. Глава государства назвал Алентову замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Сергей Собянин также отметил, что Алентова блистательно исполнила десятки ролей, которые вошли в золотой фонд отечественного театра и кино.

Артистка известна зрителям ролями в театре и кино. Она сыграла в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.