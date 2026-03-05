259 россиян покинули Иран через границу с Азербайджаном с 28 февраля

Фото: 123RF.соm/nort

259 россиян выехали из Ирана через границу с Азербайджаном с 28 февраля. Об этом сообщает агентство APA.

В общей сложности за период с начала эскалации в регионе по 5 марта через Азербайджан Иран покинули 1 317 человек. При этом число азербайджанцев среди них тоже составило 259 человек.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

За первые два дня работы вывозных рейсов из стран Персидского залива эвакуировали около 3,9 тысячи российских туристов. Основной поток пришелся на 3 марта – в РФ вернулись 2,8 тысячи человек.

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в странах Ближнего Востока находятся порядка 50 тысяч россиян. Еще 6–8 тысяч граждан РФ не могут покинуть азиатские и африканские страны из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.