Mehr: силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15

Фото: ТАСС/Zuma

Иранские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский истребитель F-15. Об этом сообщает агентство Mehr.

Уточняется, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США был поражен над горным хребтом Альборз севернее Тегерана. Других подробностей агентство не привело.

Ранее СМИ сообщали о еще одном сбитом иранскими ПВО американском истребителе F-15. По информации журналистов, он пролетал в небе над Кувейтом.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась 28 февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по израильской территории, а также американским военным базам в регионе.

