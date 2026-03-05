Форма поиска по сайту

05 марта, 15:05

Шоу-бизнес

Суд приговорил блогера Маркаряна к 4,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Московский городской суд признал 30-летнего блогера Арсена Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города столицы.

Блогер обвинен по части 2 и части 4 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Маркарян признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и использованием интернет-ресурсов, на срок 4 года.

Согласно материалам дела, в октябре 2022 года блогер во время видеотрансляции на администрируемом им канале допустил публичные высказывания, оправдывающие деятельность нацистских преступников, в том числе против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В марте 2025 года он разместил видеозапись на видеохостинге, содержащую признаки оскорбления памяти защитников Отечества.

Маркарян был задержан 23 августа 2025 года. Правоохранители также рассматривали возможность его причастности к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.

В ноябре того же года Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек Маркаряна к ответственности за пропаганду наркотиков, назначив ему штраф в 15 тысяч рублей. Согласно материалам дела, блогер разместил видео, в котором подробно рассказал о свойствах психотропного вещества, позиционируя его как стимулятор физической и умственной деятельности.

