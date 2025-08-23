Блогер Арсен Маркарян задержан за оскорбление памяти защитников Отечества

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/arsenmarkaryan

В Москве задержали блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба СК России.

В ходе совместной работы следователей московского СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов, Маркарян был задержан на территории Московского региона. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для допроса.

По версии следствия, блогер не позднее 25 февраля 2025 года опубликовал видео, в котором содержалась информация об оскорблении памяти защитников Отечества. Было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".

В рамках расследования уголовного дела он будет также проверен на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти.

О доследственной проверке в отношении Маркаряна по статье о публичных призывах к террористической деятельности стало известно в марте этого года. По данным правоохранительных органов, блогер несколько раз публично призывал организовать террористические акты с применением беспилотников против граждан России.

