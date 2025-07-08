Суд на Кубани вынес приговор гречанке за оскорбление символов воинской славы РФ

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На Кубани суд вынес приговор гражданке Греции за неуважение к символам воинской славы РФ, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

По данным следствия, 9 мая 2022 года гречанка находилась за пределами России и размещала в социальных сетях оскорбительные коллажи, в которых использовала изображения георгиевской ленты, Вечного огня, плакат "Родина-мать зовет!" и другие символы.

Всего было размещено 5 картинок, которые выражали явное неуважение к обществу, к памяти о дне воинской славы России, а также сведения, оскверняющие символы воинской славы РФ.

В судебном заседании подсудимая раскаялась и полностью признала вину. С учетом всех обстоятельств, женщину приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением в интернете материалов, сроком на 2 года.

Ранее СК завел уголовное дело по статье "Повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов" по факту повреждения обелиска "Воин-освободитель" в Мытищах.

В СМИ появилась информация о том, что из-за детских игр мемориал, который располагается в микрорайоне Пироговском, лишился нескольких надписей. Журналисты отмечали, что дети залезли на него и оторвали таблички.