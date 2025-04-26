СК: установлена причастность жителя Крыма к осквернению могилы военкора Федорчака

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Крыму установили причастность местного жителя к осквернению могилы военного корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка СК.

"По версии следствия, в ночь на 31 марта текущего года на территории кладбища Уваровского сельского поселения был совершен поджог воинских захоронений местных жителей, погибших в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что мужчина уже дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

Федорчак погиб 24 марта в результате украинского удара во время выполнения своих профессиональных обязанностей на купянском направлении в Харьковской области.

В память о Федорчаке в Симферополе появился стихийный мемориал, а власти Крыма посмертно наградили военкора орденом "За верность долгу".

31 марта стало известно, что могилу Федорчака и захоронения еще трех участников СВО подожгли на кладбище в поселке Нижнегорском. В результате были повреждены кресты и уничтожены венки.

По факту произошедшего были возбуждены два дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, а также о повреждении воинского захоронения.

