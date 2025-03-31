Два дела возбуждены после поджога могилы военкора Федорчака

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Два уголовных дела возбуждены в Крыму после поджога могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и захоронений троих участников спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике и пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел на кладбище в поселке Нижнегорском в ночь на 31 марта. На месте работали полицейские.

Они возбудили дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Сотрудники полиции установили, что в результате поджога были повреждены кресты и уничтожены венки на нескольких могилах.

В свою очередь, следователи возбудили дело о повреждении воинского захоронения. По факту произошедшего была организована проверка, которая позволит не только выявить обстоятельства случившегося, но и определить тех, кто причастен к осквернению могил.

Федорчак, работавший на купянском направлении в Харьковской области, погиб 24 марта из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также погибли оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин был тяжело ранен.

Представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что ВСУ намеренно обстреляли журналистов. По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В память о погибшем военкоре Федорчаке в Симферополе организовали стихийный мемориал, а власти Крыма посмертно наградили его орденом "За верность долгу".

