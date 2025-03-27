Минцифры РФ предлагает ввести звание "Ветеран военной журналистики"

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Минцифры РФ выступило с предложением дополнить закон "О ветеранах" званием "Ветеран военной журналистики", сообщается в пресс-службе ведомства.

Министерство считает, что военкоры должны получать дополнительную социальную поддержку, поскольку постоянно рискуют своей жизнью, работая в горячих точках, не имея при этом оружия и не являясь участниками боевых действий.

"К сожалению, некоторые из них получают ранения и даже гибнут. Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства", – говорится в публикации.

Введение указанного звания позволит журналистам и членам их семей претендовать на меры соцподдержки. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время работники СМИ, даже работающие непосредственно на передовой, не могут получить никакого статуса, позволяющего рассчитывать на льготы.

Вместе с тем министерство хочет увеличить размер единовременной компенсации, предусмотренной законом "О средствах массовой информации", для тех сотрудников СМИ, которые получили ранения при выполнении редакционного задания в особых условиях, и для родственников погибших журналистов. Сама выплата осуществляется редакцией, напомнили в Минцифры.

Еще одна предложенная мера должна установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели.

Ее размер должен быть аналогичен тем, которые предусмотрены для волонтеров, работающих на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Военная журналистика – это особая миссия освещать происходящие события в условиях ежедневного, ежечасного риска. Наша задача – поддерживать журналистов, чтобы они знали, что их труд важен и ценен", – добавили в ведомстве.

24 марта военкор "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации из-за атаки украинских военных. Перед смертью журналист работал на купянском направлении в Харьковской области.

Вместе с ним погибли оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели, корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

26 марта погибла военкор Анна Прокофьева в результате подрыва съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области. Ее сопровождал оператор Дмитрий Волков, который пострадал.

Сперва его доставили в Обоянскую центральную районную больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей.

Состояние журналиста оценивалось как тяжелое, поэтому его экстренно доставили в Курскую областную больницу, а затем эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве.

По факту происшествия возбуждено дело о теракте и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.