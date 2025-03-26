СК возбудил дело о теракте после гибели журналистки Первого канала Прокофьевой

Фото: телеграм-канал "Журналистка | Z |"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста после гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица из числа украинских военнослужащих, причастные к совершению преступления", – рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

На гибель журналистки также отреагировала главред медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарита Симоньян, сообщает МК со ссылкой на ее соцсети.

"Царствие небесное. Я всем сердцем желаю близким найти утешение в Господе и в знании, что рано или поздно мы все снова встретимся и соединимся навсегда", – сказала Симоньян.

Она также добавила, что в прошлом Прокофьева работала в "России сегодня".

О подрыве съемочной группы Первого канала на вражеской мине в Белгородской области стало известно 26 марта. В результате погибла Прокофьева, а оператор Дмитрий Волков, который сопровождал военкора во время выполнения ею профессионального долга в регионе, получил ранения.

Мужчину экстренно перевозят в Курскую областную больницу. Ранее у него выявили минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Оператора пришлось подключить к ИВЛ, так как его состояние оценивалось как тяжелое.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил соболезнования родственникам и коллективу Первого канала из-за гибели военкора.

