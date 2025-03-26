Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Журналистка | Z |"

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба телеканала.

Также получил ранения оператор Дмитрий Волков, который сопровождал журналистку во время выполнения ею профессионального долга в регионе. В пресс-службе Первого канала уточнили, что съемочная группа подорвалась на вражеской мине.

Гибель военкора подтвердила в беседе с РИА Новости ее мать.

Прокофьева окончила Российский университет дружбы народов (РУДН), пройдя обучение по специальности "журналистика". Девушка свободно владела испанским языком, работала в испанской редакции агентства Sputnik в период с сентября 2020 по ноябрь 2022 года.

Также Прокофьева вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО. С 2023 года журналистка работала на Первом канале и вела репортажи из зоны спецоперации.

Несколькими днями ранее военкор "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации из-за атаки украинских военнослужащих. Перед гибелью журналист работал на купянском направлении в Харьковской области.

Вместе с ним были оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, которые тоже погибли. Также ранение получил корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.

По факту произошедшего было возбуждено дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". В ООН после случившегося выступили против убийства и ранений журналистов.

