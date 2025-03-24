Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/Александр Федорчак

Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящий момент подробности произошедшего уточняются.

Федорчак работал в Харьковской области на купянском направлении. Его последний репортаж о ситуации на месте был снят накануне, отметили в издании.

Журналист рассказывал о выдворении боевиков ВСУ из курского приграничья, освещал освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Александру было 28 лет, также он работал на телеканалах "Звезда" и "Крым 24".

В феврале съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в курском селе Черкасская Конопелька. В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. У него были диагностированы минно-взрывная травма, осколочное ранение голени и акубаротравма.

На фоне частых атак на журналистов глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единовременные выплаты от 3 до 5 миллионов рублей для военных корреспондентов, в том числе в зоне СВО, в случае причинения вреда их жизни или здоровью. По словам Слуцкого, необходимо, чтобы военные корреспонденты получали выплаты из бюджета при травмах и ранениях наравне с военнослужащими и волонтерами.