В России предложили установить выплаты для военных корреспондентов при ранении или гибели

Фото: 123RF/couperfield

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единовременные выплаты от 3 до 5 миллионов рублей для военных корреспондентов, в том числе в зоне СВО, в случае причинения вреда их жизни или здоровью. Соответствующее обращение он направил в Минцифры РФ.

Действующее законодательство предусматривает, что при гибели или ранении журналиста, исполнявшего свой долг в особых условиях, в частности, в зоне спецоперации, единовременную компенсацию выплачивает редакция СМИ. При этом она не может превышать двух миллионов рублей.

Других выплат, которые бы предоставлялись властями, для журналистов не предусмотрено. Вместе с тем существует единовременная выплата для волонтеров, которые работают на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Она выплачивается членам семьи и составляет 5 миллионов рублей в случае гибели волонтера, 3 миллиона рублей – в случае получения увечья. Аналогичные выплаты установлены и для бойцов РФ.

По словам Слуцкого, необходимо, чтобы военные корреспонденты получали выплаты из бюджета при травмах и ранениях наравне с военнослужащими СВО и волонтерами, поскольку журналисты также ежедневно рискуют на передовой, чтобы граждане были в курсе новостей с фронта.

"Их самоотверженный труд не позволяет распространяться оголтелой лжи и пропаганде. Именно поэтому ВСУ считают наших журналистов одной из своих приоритетных целей. Будем работать с правительством РФ над этой инициативой", – цитирует депутата РИА Новости.

4 января ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ.

В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Остальные журналисты получили различные ранения: сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

После произошедшего в ООН выступили против любых нападений на журналистов.

В МИД РФ назвали данную атаку очередным жестоким преступлением режима украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве пообещали, что все виновные в нападении будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. В данный момент следователи принимают все меры для установления причастных к преступлению.