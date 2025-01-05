Пушилин выразил соболезнования родным журналиста, погибшего при атаке ВСУ в ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования родным и коллегам журналиста "Известий" Александра Мартемьянова, погибшего при атаке ВСУ в ДНР.

"Материалы Александра о Донбассе были смелыми и объективными, он всегда был на переднем крае. Одним из последних расследований отважного журналиста был декабрьский материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами", – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По словам главы ДНР, Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг.

Пушилин также сообщил, что всем пострадавшим представителям СМИ в данный момент оказывается необходимая медицинская помощь.

Вечером 4 января украинский беспилотник совершил атаку на гражданский автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ: внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

В результате атаки погиб Мартемьянов, остальные журналисты получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

В МИД РФ назвали данную атаку очередным жестоким преступлением режима украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве пообещали, что все виновные в нападении будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание.