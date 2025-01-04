Попавшие под удар ВСУ в ДНР журналисты находятся в удовлетворительном состоянии

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Журналисты, пострадавшие от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в удовлетворительном состоянии, пишет РИА Новости.

Выживших уже везут в одну из больниц Донецка, сообщил источник ТАСС. Известно об одном погибшем, еще 5 были ранены.

Так, в результате атаки ВСУ погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также в машине находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, уточнили в телеграм-канале СМИ.

Среди пострадавших фигурируют представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

Об инциденте, который произошел на трассе из Донецка в Горловку, стало известно 4 января. После этого в ООН заявили, что выступают против любых нападений на журналистов.

