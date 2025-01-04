Ребенок погиб после атаки ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

10-летний ребенок погиб в Запорожской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, его родители получили травмы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На автомобильной трассе Васильевского муниципального округа киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья – родители и ребенок", – уточнил чиновник в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что родным пострадавших будет организована вся необходимая помощь.

Ранее, в середине декабря 2024 года, другой украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. Транспорт обслуживал школу села Шевченково, подвозя около 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка и Романовское. Детей внутри не было.

