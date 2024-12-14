Беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Украинский дрон атаковал школьный автобус в Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"В Пологовском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское. Благо детей в автобусе не было", – уточняется в его публикации.

Губернатор указал на хладнокровность противника, который готов пойти на все и не считается при этом с жизнями мирных граждан.

Ранее ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Его доставили в местную больницу с осколочными ранениями ног.

Атака произошла поздно вечером 4 декабря. Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

