Ребенок пострадал при обстреле ВСУ Новой Каховки

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Ребенок пострадал в результате обстрела украинскими войсками Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко.

Обстрел произошел поздно вечером 4 декабря. Также различные повреждения получил многоквартирный жилой дом. Были повреждены фасад, кровля здания и остекление оконных рам.

По словам Василенко, пострадавшего ребенка 2009 года рождения доставили в больницу Каховки с осколочными ранениями ног.

Ранее украинский дрон атаковал центр Грозного, в результате чего задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. В результате произошедшего пострадали мирные граждане.

В ночь на 4 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 24 дрона ВСУ над регионами России. Вражеские БПЛА были уничтожены над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.