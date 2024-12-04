Кадыров сообщил об атаке дрона ВСУ по центру Грозного

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Украинский дрон атаковал центр Грозного, в результате чего задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города (Грозного. – Прим. ред.) ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка (полиции. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

По словам Кадырова, при атаке украинского дрона пострадали мирные граждане.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили на сверхмалой высоте дрон в Каменском районе Ростовской области, в результате чего обломки рухнули на территории детского сада в Старой Станице. Никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Кроме того, никаких повреждений выявлено не было.

Всего за ночь 4 декабря силы ПВО уничтожили 24 дрона ВСУ над регионами России. Шесть беспилотников самолетного типа были ликвидированы над Ростовской областью, пять БПЛА удалось перехватить над Брянской областью и Краснодарским краем.

