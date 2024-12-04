12 беспилотников уничтожены в районе Таганрога

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО отражают вражескую атаку БПЛА в Ростовской области. В районе Таганрога было уничтожено и подавлено 12 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле не выявлено. Работа по отражению атаки продолжается, добавил глава области.

Кроме того, этой ночью средства ПВО также работали в Новороссийске Краснодарского края. В городе была объявлена угроза атаки БПЛА. Все городские службы были приведены в состояние боевой готовности.

Ранее силы ПВО сбили на сверхмалой высоте дрон в Каменском районе Ростовской области, в результате чего обломки рухнули на территории детского сада в Старой Станице.