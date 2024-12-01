Ребенок погиб в результате атаки украинского БПЛА в Брянской области

Фото: телеграм-канал Baza

Ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Тяжелая ночь для нашего региона. Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", – написал он.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье и пообещал, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Кроме того, Богомаз сообщил, что из-за атаки беспилотников ВСУ в Стародубском муниципальном округе был полностью уничтожен один жилой дом. Он уточнил, что в многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.

Все оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий, информация о последствиях уточняется.

Помимо прочего, губернатор сообщил, что силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников и сбили еще восемь БПЛА.

Ранее этой ночью пожар начался после падения беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, по его данным, обошлось без пострадавших.