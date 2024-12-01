Возгорание началось после падения БПЛА в населенном пункте Калужской области

Пожар начался после падения беспилотника на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки", – написал он.

Шапша уточнил, что согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. Он подчеркнул, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о массированной атаке БПЛА на Ростовскую область в ночь на 29 ноября. Тогда, по его данным, силы ПВО сбили и подавили 30 беспилотников.

Впоследствии Слюсарь сообщил о крупном пожаре, который возник на промышленном объекте. Он уточнил, что к тушению огня привлекли 109 человек и 38 единиц техники.