Силы ПВО уничтожили ночью 25 БПЛА над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 28 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Уточняется, что все беспилотники относились к самолетному типу. Больше всего дронов было уничтожено над Краснодарским краем – 14 БПЛА, над территорией Брянской области – 6, над Республикой Крым – 3, над Ростовской областью – 2.

Ранее, в ночь на 26 ноября, средства ПВО сбили десять беспилотников в небе над Ростовской областью. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле.